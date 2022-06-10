世衛COVID-19溯源新團隊：疫源謎團仍未解

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（中央社紐約9日綜合外電報導）世衛組織（WHO）重組COVID-19疫源調查小組，由各國科學家組成的新團隊今天發表首份報告指出，有可能是蝙蝠所攜的病毒原祖跑到活禽市場的哺乳類身上引發疫情。

但調查小組也表示尚需更多中國方面的數據來研究病毒如何傳播給人類，包含實驗室外逸的可能性。

「紐約時報」報導，世衛去年10月為調整疫源研究而重新任命溯源團隊。新團隊表示中國科學家已兩度分享資訊，包含來自未發表的研究，但中方在素材提供的落差使得確認疫情何時、何地出現仍有困難。

世衛重新任命的疫源調查團隊含來自美、中等20多個國家的成員。一些世衛以外的個別獨立專家表示，不確定新團隊能否幫世衛打破疫情溯源在中國的政治藩籬，後者阻礙許多病毒在中國境內的相關資訊發布。

世衛要求新團隊不光COVID-19疫情溯源，也要詳查未來可能出現的新病原。但名為「新型病原體起源科學顧問團」（Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens）的這個新疫情溯源團隊，目前還無權在中國境內和其他地方採取調查。

世衛疫情溯源新團隊的技術面負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，首份報告只是一個開端。

紐時預料新團隊在實驗室外逸的立場上，會較去年初派赴中國溯源的團隊更持開放態度；去年初前往中國調查的世衛團隊當時與中方發表共同溯源報告，稱實驗室外逸「極不可能」。

今天發表的這份最新報告指出，沒有新的資料指向實驗室外逸，但團隊內各組組長也說，他們想評估日後可能出現的所有證據。

調查團主席、南非普勒托利亞大學（University of Pretoria）醫學病毒學家范特爾（Marietjie Venter）說：「還沒收到任何真正指向、且我們也認為值得跟進的實驗室外逸報告。」

報告裡指出，探尋「實驗室外逸可能性」在新團隊裡遭來自中國、俄羅斯、巴西的成員杯葛，認為根本看不出有此必要。

雖然提及不少尚未正式發表、仍僅屬線上的疫源研究，但今天的新報告仍強調他們把重點擺在正式發表、已經同儕審查的研究資料。

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報告內提到的未正式發表研究，包含亞利桑那大學進化生物學家沃洛比（Michael Worobey）今年稍早的相關研究，認為是蝙蝠感染像貉、狸這類野生動物，受感染野生動物後在武漢的華南海鮮市場出售而引發疫情。

沃洛比遺憾世衛新團隊沒細看他的研究，「我覺得只要仔細讀我們的研究預印本並了解相關證據，就能發現有很強的證據，指向疫情是經由華南市場的野生動物所引發」。（譯者：陳亦偉）1110610