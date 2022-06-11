美防長：中國侵略性升高 美會盡力處理以防衝突

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（中央社新加坡11日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天說，雖然北京政府在亞洲地區變得愈來愈具侵略性，包括在台灣周圍，美國仍會盡一己之力來處理與中國的緊張關係並防止衝突。

美中關係近月處於緊繃狀態，從台灣、中國人權紀錄到中國在南海的軍事活動，這兩個全球最大經濟體處處起衝突。

奧斯汀昨天與中國國防部長魏鳳和在新加坡舉行的亞洲安全會議「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會，雙方都重申希望更妥善地處理彼此關係，雖然並無跡象顯示兩國在解決歧異上有任何突破。

奧斯汀在「香格里拉對話」上說，美國會持續與盟友站在一起，包括台灣。

他說：「在中華人民共和國於領土主張上採取更具脅迫性及侵略性的做法時，這一點特別重要。」

奧斯汀還提到，中國飛機船艦與其他國家飛機船艦發生不安全、不專業接觸事件的次數增加，令人憂心。

他說，美國對台灣的政策是持續反對任何單方面改變現狀的行為。

他表示：「我們的政策沒有改變。但遺憾的是，對中華人民共和國來說似乎並非如此。」

不過，奧斯汀補充說：「我們會盡一己之力，以負責任的方式處理這些緊張關係，以防止衝突，並追求和平繁榮。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110611