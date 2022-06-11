中國未放棄武力犯台可能性 日防相抱持警戒

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（中央社新加坡11日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天在亞洲安全會議「香格里拉對話」演講考量到中國時說，「看似不放棄對台動武可能性，並試圖強化欠缺透明度的軍事力量」，對此抱持警戒。

日本時事通信社報導，岸信夫將擁核國俄羅斯、中國及北韓定位為「無視規範的主體」，訴求徹底強化日本防衛能力，「我確信有助於粉碎意圖無視規範的想法」。

岸信夫將俄羅斯入侵烏克蘭視為「教訓」，認為國際社會團結一致能削弱侵略勢力，「或許可以抑制其他地區也可能發生的侵略」。

他還談到俄羅斯在日本周邊頻繁進行軍事活動，認為俄羅斯強化與中國的關係，「兩國共同軍事活動加深各國憂慮」。

面對中國，岸信夫對「看似不放棄對台動武可能性，並試圖強化欠缺透明度的軍事力量」抱持警戒。

有關北韓研發彈道飛彈，岸信夫譴責說，「（北韓）以前所未見的高頻率不斷發射（飛彈）」。

讀賣新聞報導，岸信夫說，日本被「無視規範的主體」包圍，正站在「維護國際秩序最前線」，並說明將修正戰略文件、確保必要防衛預算與強化日美同盟的想法。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110611