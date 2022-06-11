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日本單日增1.4萬例COVID-19 東京疫情續趨緩

2022/6/11 17:50
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，今天新增確診病例已連續29天低於上週同日；至於目前全境疫情最嚴峻的沖繩縣，今天新增確診病例較上週同日略增27例。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時20分止，日本全境單日新增1萬4359例確診病例，及15例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1526例確診病例，較上週六減少500多例，連續29天低於上週同日。最近一週平均單日新增1619.1例，是前一週的76.4%，疫情呈現趨緩跡象。

大阪府今天新增1255例確診病例，較上週六減少200多例，至今累計病例數98萬9398例，包括5093例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1368例確診病例，較上週六增加27例，至今累計病例數22萬9628例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增87.05人染疫，沖繩縣以595.24人連續78天高居日本各地之冠；鹿兒島縣以155.86人次之、熊本縣以130.78人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110611

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