失智爺殺孫女震驚日本 宣稱不記得犯案遭判4年半

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本一起8旬老翁將孫女砍死事件震驚全國，這名老爺爺上個月坦承殺害孫女，但他又說不記得做過此事，法院判處4年半有期徒刑。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，88歲的富澤（Susumu Tomizawa）罹患阿茲海默症（Alzheimer's Disease），近兩年前殺害16歲的孫女友美（Tomomi）。阿茲海默症是一種漸進式且不可逆的神經系統疾病，會破壞神經元並讓大腦區域萎縮。

富澤的律師上個月在法庭上主張，他不應該被追究刑事責任，因為他的疾病造成失智。他們說：「他當時是因失智和飲酒而精神失常…因此不認罪。」

但日本西部福井市的法院並不認同，5月31日依謀殺罪判處他4年半有期徒刑。

此案震驚日本社會，這個高齡化的國家有愈來愈多老人罹患失智症。法院現場直播的審判備受關注，許多人對富澤深表同情，也對這家人痛失友美感到遺憾。

根據法庭上的陳述，友美住在爺爺家，2020年9月9日晚上，兩人發生了爭執。富澤記得當晚喝很多酒，心煩意亂。他拿著一把17公分長的菜刀進入友美的房間，不斷砍她的脖子。

富澤後來打電話給他的大兒子，說他發現友美渾身是血，警方獲報後隨即趕到現場將他逮捕。

富澤的精神狀態是審判中的一大焦點，醫師、律師和法官就他是否在知情情況下殺害孫女進行辯論。

評估他狀況的醫師堅稱他有殺人動機。檢察官也表示，即便富澤患病，當下還是能控制他的行為，「具備判斷是非的能力」。

法官在判決中說，富澤雖患有阿茲海默症，但他了解自己行為的輕重，「經過仔細審查以及訊問被告，我們做出了謹慎的判斷」。

「被告在犯罪當時處於精神疲憊狀態，難以判斷對錯也無法打消犯罪念頭，但他並非處於無法做到這一點的狀態。」

日本失智症患者暴力犯罪的案件很少見，但2014年也曾發生72歲失智症患者在安養院將82歲女性活活勒死的事件。殺人的72歲老翁後來被判刑，但法院考慮他的情況而將刑期減為3年。

京都龍谷大學法學教授濱井浩一說：「日本監獄滿是患有失智症的老人。」他說：「年長受刑人的人數愈來愈多，我們必須採取各種措施因應。」

友美與爺爺富澤所居住的福井縣，是日本人口最少的縣之一，根據政府數據，當地大約每3人就有1人超過65歲。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110613