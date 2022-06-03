日本2021年81萬人出生 創史上新低

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日本厚生勞動省3日公布2021年人口動態統計，去年僅有81萬多人出生，創下史上新低紀錄。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本厚生勞動省今天公布2021年人口動態統計，顯示去年僅有81萬多人出生，創下史上新低紀錄。

根據統計，去年新生兒有81萬1604人，較前一年減少2萬9231人，創1899年有紀錄以來最低紀錄。死亡人數上升至143萬9809人，整體人口數下降62萬8205人。

相較於2017年日本國立社會保障人口問題研究所（IPSS）推估，原本預估新生兒人數在2027年才會下滑至81萬5000人以下，結果提早了6年。

IPSS推估3種狀況，日本政府採用的是2021年出生人數預估為86萬9000人，最悲觀的則是75萬6000人，結果實際數字落於兩者之間。

東京的生育率1.08%最低，接著是宮城縣的1.15%與北海道的1.20%。沖繩縣1.80%最高，接著是南部的鹿兒島縣1.65%與宮崎縣1.64%。

統計女性生產年齡，40至44歲的生育率增幅最多，較前一年上升0.0031個百分點，生育人數也比前一年增加617人，來到4萬8516人。

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然而，20至34歲的生育率均呈現下降趨勢，生育人數56萬2756人，較前一年下降2萬5235人。30至34歲的生育人數雖然為各年齡層最多的29萬2435人，但生育率下降0.0058個百分點。

2021年死亡人數143萬9809人，創二戰以來新高紀錄，癌症是頭號死因，有38萬1497人死於癌症，其次是心臟病21萬4623人，自然老死的有15萬2024人。死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的則有1萬6756人。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110603