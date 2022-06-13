日本自衛官主辦逾百人雜交派對 遭警逮捕

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日本靜岡縣警方12日凌晨破獲一樁約120人參加雜交派對的案子，主辦人是一名自稱自衛官的男性及一名自稱是護士的女性。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本靜岡縣警方12日凌晨破獲一樁約120人參加雜交派對的案子，主辦人是一名自稱自衛官的男性及一名自稱是護士的女性，警方以涉嫌幫助公然猥褻，予以逮捕。

日刊體育報報導，現年54歲、自稱是自衛官的田淵照明與現年51歲自稱是護士的加藤砂惠，因在靜岡縣湖西市租借的一棟別墅舉辦約有120人參加的雜交派對，遭警方逮捕。兩人落網後坦承不諱。

田淵與加藤透過LINE名為「令和4年濱名湖活動」的群組招攬參加者，參加者大多是情侶或夫妻，也有單獨一人參加者，年齡最小的是20多歲，大多是40多至50多歲者，每人繳費1萬日圓（約新台幣2200元）。這場雜交派對於本月11至12日之間舉行，有些參加的人並沒有住宿。

報導說，警方於12日凌晨3時半左右進到會場時，一名現年52歲、自稱是在東京經營公司的男性與一名自稱是34歲專科學生的女性全裸擁抱。兩人被警方以涉嫌公然猥褻的現行犯身分當場逮捕。男性否認犯行，辯稱雖是裸體，但重點部位有用衣服遮蔽。

警方進會場時，有約70人在場。有人在吃吃喝喝，有的人已就寢，全裸者只有這2人。

靜岡縣湖西警局表示，有資訊顯示去年同樣的會場也曾舉辦雜交派對。日本警察廳（相當於警政署）是在接獲匿名人士通報後展開調查。（編輯：陳惠珍）1110613