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沙烏地阿拉伯迎朝覲人潮 放寬防疫口罩疫苗規定

2022/6/13 23:28
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（中央社利雅德13日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天表示，將不再要求在大多數密閉空間必須戴口罩。由於7月穆斯林朝覲（Hajj）將至，沙國進一步放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限令。

法新社報導，每年約有85萬穆斯林從國外來到沙烏地阿拉伯朝聖。今年是COVID-19疫情爆發後首次有外國信徒來朝覲，來自印尼的首批朝聖者已於一週多前開始抵達。

官方沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）今天引述沙國內政部一名消息人士報導，在麥加（Mecca）環繞穆斯林朝拜方向天房（Kaaba）而建的大清真寺（Grand Mosque），以及在麥地那（Medina）的先知穆罕默德（Prophet Mohammed）埋葬地先知寺（Prophet's Mosque），仍將要求民眾必須戴口罩。

但根據報導，除了這些規定以外，在沙烏地阿拉伯的「密閉場所已不再要求戴口罩」，不過場所的主人仍可依自身意願堅持要來客戴口罩。

除此之外，沙烏地阿拉伯也不再要求尋求進入密閉空間的民眾，在一款應用程式（app）中出示疫苗接種證明。

近幾個月在沙烏地阿拉伯，戴口罩和出示疫苗接種證明的規定都未嚴格執行。

朝覲通常是沙烏地阿拉伯重要收入來源，每年帶來約120億美元（約新台幣3600億元）收入，但COVID-19疫情造成這項活動大量中斷。（譯者：張正芊）1110613

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