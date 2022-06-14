日本各地COVID-19疫情趨緩 東京疫情連32天降溫

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，東京今天新增確診病例已連續32天低於上週同日，特別是基於不同標準，東京重症患者數甚至出現首度「清零」。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境單日新增1萬5331例確診病例及29例死亡病例。

日本境內包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數907萬8876例，包括3萬955例死亡病例。

日本經濟新聞報導，東京都今天新增1528例確診病例，最近一週平均單日新增約1567例，是前一週平均的82.3%，至今累計病例數156萬4608例。今天另新增6例死亡病例，至今累計4543例死亡病例。

NHK報導，東京都今天新增1528例確診病例，較上週二減少272例，連續32天低於上週同日。

使用人工呼吸器或俗稱「葉克膜」的體外循環維生系統（ECMO）的重症患者，到今天已減到0人。根據這個標準的重症患者數，是東京都政府從2020年4月27日開始統計以來首度「清零」。

至於包括基於Omicron變異株特性大量給予高濃度氧氣的患者等在內，用別種標準所統計的重症患者數，到今天為止總計10人。

大阪府今天新增1590例確診病例，較上週二減少330多例，至今累計病例數99萬2562例，包括5098例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1342例確診病例，較上週二減少125例，至今累計病例數23萬2589例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增82.5人染疫，沖繩縣以592.81人連續81天高居日本各地之冠；鹿兒島縣以157.9人次之、熊本縣以132.37人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110614