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俄羅斯廉售石油 躍居印度第2大供應來源

2022/6/14 18:44
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（中央社記者林行健新德里14日專電）能源智庫數據與印度媒體報導顯示，得力於大幅的折扣，俄羅斯已超越沙烏地阿拉伯，成為印度僅次於伊拉克的第2大石油供應來源。

「今日印度」（India Today）今天引述產業數據報導，印度煉油廠商於5月向俄羅斯採購了大約2500萬桶原油，占總進口量的16%以上。

報導指出，就4月而言，印度經海路購買的原油有5%是來自俄羅斯，但印度經海路向俄羅斯購買的原油在2021年全年及2022年首季不到1%。

印度是全球第3大石油進口國，大約85%的石油需求仰賴進口。

「今日印度」報導，伊拉克仍是印度5月份最大的石油供應國，沙烏地阿拉伯則被俄羅斯擠下，跌到第3位。

俄烏戰爭開打之後，俄羅斯受到國際制裁的影響，大幅砍價出售石油，而印度不諱言撿便宜增加自俄羅斯進口量，受到部分西方國家指責。印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）3月間曾回嗆指出，歐洲國家買得更多。

另方面，總部設於芬蘭首都赫爾辛基的「能源與清潔空氣研究中心」（CREA），12日公布一份報告中說，俄烏開戰100天以來，俄羅斯在已透過出口化石燃料賺到930億歐元，其中61%是銷到歐洲聯盟會員國。

這些化石燃料包括石油、天然氣、煤與管線天然氣等。

報告指出，中國是俄羅斯化石燃料的最大進口國，採購價值126億歐元；隨後是德國121億歐元；義大利78億歐元；荷蘭78億歐元；土耳其67億歐元；波蘭44億歐元；法國43億歐元；以及印度34億歐元。

CREA說，印度買下了俄羅斯18%的出口原油，精煉後轉出口至美國及歐洲國家。（編輯：馮昭）1110614

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