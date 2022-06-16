白宮：希望巴西候選人尊重總統大選結果

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西總統波索納洛與美國總統拜登在洛杉磯舉行首度會晤後不到一周，白宮發言人說，美國對巴西的選舉制度充滿信心，並期望候選人尊重選舉進程的憲法結果。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天指出，在不否認或證實彭博社（Bloomberg）的一篇報導內容指出，波索納洛（Jair Bolsonaro）要求拜登（Joe Biden）幫助他在10月的總統選舉中連任，白宮通過發言人表示，期望「候選人尊重選舉進程的憲法結果」，並重申對巴西選舉制度的「完全信任」。

波索納洛與拜登會面的前10分鐘對媒體開放，拜登特別提到巴西擁有「強大的選舉機構」和「包容性民主」，作為對波索納洛在沒有證據的情況下一再指控電子投票箱不可靠，軍方應該參與計票，以及波索納洛可能不會接受選舉結果的回應。

在拜登和媒體面前，波索納洛說，他相信選舉將以民主方式進行，但他想要乾淨、可靠和可審計的選舉，以確保選舉後毫無疑問。試圖連任的波索納洛在目前的選舉民意調查中排名第2。

10分鐘後媒體離開，波索納洛與拜登的談話繼續半個多小時。波索納洛最後甚至打破官方禮儀，要求與拜登獨處，只有一位翻譯和兩位各國外交政策負責人留在房間裡，讓兩國領袖處理「國家機密」。

但根據彭博社4天前發表的報導，波索納洛利用親密的氣氛要求拜登幫助他在巴西連任。

美國媒體將這些訊息來源歸於「熟悉此事的人」，說波索納洛稱前巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）為「激進左翼分子」和「違背美國利益」，而拜登在面對波索納洛提出請求時，馬上轉移話題。

白宮、美國國務院和美國國家安全委員會都避免正面否認報導內容，只是一再表示相信巴西的民主制度，並尊重巴西在自由和公正選舉方面的良好記錄。

波索納洛昨天接受巴西媒體訪問時，否認他曾提出這樣的要求，說這是他和拜登私下對話，彭博社沒有指出消息來源，只說「根據工作人員」，完全只是臆測。

在雙邊對話和美洲高峰會發言中，波索納洛都試圖向美國表明，巴西與白宮的利益保持一致。

另一方面，拜登政府不滿波索納洛對巴西選舉的攻擊越來越多，並認為他的行為呼應前美國總統川普採取的立場，導致2021年1月美國國會被入侵。

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波索納洛與拜登會晤後的第2天，美國國務院發言人羅薩雷斯（Kristina Rosales）指稱，拜登向波索納洛明確表示，「美國不容忍，不接受對任何地方的選舉制度的干預」。

會議結束後在離開美國之前，波索納洛在佛羅里達州奧蘭多會見了支持者，並再次表示他對巴西選舉的不信任，而避免選舉後出現「問題」的唯一方法—例如入侵美國國會的暴力行為，是巴西高等選舉法院與軍方通過對話來舉行選舉。（編輯：韋樞）1110616