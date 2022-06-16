聯合國人權官員訪新疆 承認無從與關押維族人交談

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（中央社日內瓦15日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今天坦言，她日前造訪新疆時，「無法與任何目前遭關押的維吾爾人和他們的家人談話」。

北京當局遭控針對新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族實施大規模打壓制度。「南華早報」（South China Morning Post）報導，巴舍萊在日內瓦的聯合國人權理事會第50屆會議的一場互動討論中證實，她造訪中國西部新疆地區時無法自由行動。

巴舍萊說：「是有諸多限制的，尤其是鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的大規模限制措施。我造訪新疆期間從頭到尾都有政府官員陪同。」

「訪問期間，我無法與任何目前遭關押的維吾爾人或他們的家屬談話。」她還說，因為「料到會出現這種情況」，她出訪前就會見幾位過去遭關押的人士以及「有親人失聯的家庭」。

聯合國人權理事會本週召開會議，巴舍萊上個月的中國行成為引發分歧的議題。

昨天，荷蘭代表47國遞交信件，呼籲「中國政府提供獨立觀察員一個有意義且不受限的新疆出入管道」，並要求巴舍萊發布延宕已久的新疆近況報告。

而13日當天，巴舍萊已宣布將不會尋求第2個任期，並說會在任期8月底到期前發布報告。

她今天補充說道：「我的造訪提供了一個向領導高層和官員當面提出關切的重要機會。此行讓我和我的團隊掌握當地情況的某些印象，並有充分空間來提問、討論議題。」

巴舍萊重申，她這次出訪並非一場調查行動，而是「接觸中國政府，推動尊重與保障人權，並由我的辦公室探索方法，讓中國政府履行它在國際人權法上的義務」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110616