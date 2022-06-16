Z字成俄羅斯侵略象徵 日本廉航ZIPAIR改標誌

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本廉價航空ZIPAIR在2020年開始營運，但公司以字母Z作為標誌碰巧與俄羅斯侵略烏克蘭軍事裝備上出現的Z字相同，ZIPAIR今天宣布放棄這項標誌，以免被誤認支持這場血腥衝突。

入侵烏克蘭的俄羅斯戰車和軍服出現字母Z後，這個符號引發全球爭議。

此後，字母Z出現在俄羅斯的汽車、衣服及網路上，並成為支持入侵烏克蘭的標誌，也是克里姆林宮熱衷於鼓勵的愛國趨勢。

ZIPAIR總裁西田真吾今天說，公司將放棄這個標誌，以免任何人誤以為他的公司支持這場血腥衝突。

根據共同社和其他當地媒體報導，西田真吾告訴記者：「有些人在沒有任何解釋的情況下看到它時，可能會有這種感覺。」

報導指出，ZIPAIR的新標誌是綠色、黑色及白色的幾何圖案，將從18日開始取代目前在飛機尾翼上的黑色Z字標誌。

ZIPAIR是日本航空（Japan Airlines）的子公司，有從東京附近的成田國際機場飛往曼谷、首爾、檀香山、新加坡和洛杉磯等航線。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110616