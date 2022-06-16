出奇制勝 澳男開堆高機阻止偷車賊

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（中央社布里斯本16日綜合外電報導）澳洲一名男子為了阻止竊賊開走他的車，靈機一動使用堆高機，連人帶車高舉到空中，直到警察抵達現場後，他才把車放回地面上，竊賊當場人贓俱獲。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，警方表示，一名女子闖入當事人米爾斯（Brendan Mills）位於洛根（Logan）的家中沖澡、換衣服，還試圖偷車。在她準備開車逃跑時，米爾斯跟家人正好回到家，發現竊賊在自己的車裡。

米爾斯接受澳洲晨間節目Sunrise訪問時說：「一切就在我們眼前飛快進行。」他看到車門被關上，輪胎開始滾動，於是立刻採取行動。

他多次要求對方下車，但遭竊賊拒絕。所以他說：「好吧，你想這樣玩，我這裡還有一個備選方案。」

從事汽車生意的米爾斯手邊正好有一輛堆高機。米爾斯說，為了確保家人的安全，他決定用堆高機將汽車抬起來。

警察不久後趕到現場，米爾斯才將汽車慢慢放下，女賊也遭拘捕。

儘管米爾斯急中生智救了他的車，但警方仍建議民眾不要採取類似行動。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110616