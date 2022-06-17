馬斯克與推特員工首度對話 提到可能裁員

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有意以440億美元收購社群網站推特的億萬富豪馬斯克（圖）16日首度與推特員工對話，表達了他認為推特可能必須裁員的看法。（美聯社）

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）有意以440億美元收購社群網站推特（Twitter）的億萬富豪馬斯克今天首度與推特員工對話，表達了他認為推特可能必須裁員的看法，此外幾乎沒有提到其他關於收購的新細節。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）遲到10分鐘才出現在視訊會議上，這次交流由一名推特主管主持，最後成了百無禁忌的問答大會。馬斯克在會中若有所思地說外星人和其他宇宙文明的存在，也談到他認為推特應該要有助於「文明和意識」。

馬斯克身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）及火箭公司SpaceX兩家企業的執行長。根據路透社聽到的會議過程，他對推特員工說，他想將推特使用人數從2.29億人增加到至少10億人，還一改先前說法，稱廣告對推特仍很重要。

馬斯克說：「我認為廣告對推特而言非常重要，我不反對廣告，我可能會和廣告商談談，例如跟對方說『嘿，我們來確保廣告盡可能有趣吧』。」

外界原本期望馬斯克在這次會議向推特員工提供保證，但他並沒有提到達成交易的最新消息。他重申，他還在努力知道更多推特上的機器人和假帳號的資訊，這是他最關切的事。

至於是否可能裁員的問題，馬斯克回答，是有必要對「人數和支出採取一些合理化作為」。

他說，「現在是入不敷出」；但他補充說「任何…有重要貢獻的員工都不必擔心」。

開會時，推特員工紛紛在內部的Slack頻道上傳迷因圖（meme）、抱怨馬斯克在企業和員工薪資的看法上沒給出什麼有用的答案。

他們還在Slack頻道上要求主持人逼問馬斯克如何看待遠距工作。推特目前允許員工相對自由地決定要遠距工作或進辦公室上班。

馬斯克說，他認為推特員工應該傾向在辦公室上班，但他也願意破例。他說，他的意見是「強烈傾向進辦公室上班，但如果有人很優秀，那麼遠距工作也可以」。

許多員工對推特收購案抱持懷疑和顧慮，其中有些人擔心馬斯克會放寬某些內容的規範。

馬斯克告訴推特員工，他認為應允許用戶在推特上發表「很扯」的言論，只要內容不違法就好。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110617