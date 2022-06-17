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義總理控俄國政治操弄 藉口維修減供天然氣

2022/6/17 11:45
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（中央社米蘭16日綜合外電報導）義大利能源大廠埃尼集團（Eni）表示，從俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天獲取的天然氣供應量只有原先要求的65%；義國總理德拉吉指責莫斯科為政治理由操弄天然氣供應。

俄羅斯經由北溪一號管線（Nord Stream 1）供應至全歐的天然氣今天進一步減低。莫斯科表示，因維修造成延誤的情況還會更多，可能會導致所有流量暫停，讓歐洲競相補充天然氣庫存因此中斷。

這次俄國天然氣供應短缺，適逢義大利總理德拉吉（Mario Draghi）與德、法領導人一同出訪烏克蘭之際。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，供應減低並非預謀，而是與維修問題有關，但德拉吉駁斥這項解釋。

德拉吉在記者會中表示：「我們和德國及其他國家都認為這是說謊，事實上俄國如同利用穀物一樣，也利用天然氣作為政治用途。」先前義大利生態轉型部長也作類似評論。

埃尼發言人說： 「俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）解釋說，運送不足是因為Portovaya工廠出問題...俄方經由此廠將部分天然氣注入北溪管線，再輸往埃尼。」

義大利生態轉型部長辛格拉尼（Roberto Cingolani）說，義大利的情況目前為止還不用擔心，並說羅馬當局若有需要，準備下週初啟動多項對應措施。

義大利的目標是在冬季到來前，儲氣系統至少填滿9成容量，但至今天為止，存量僅達54%。

義大利去年天然氣進口有4成來自俄羅斯。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110617

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