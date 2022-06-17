COVID-19未了再爆腸道流行病 北韓援助800感染家庭

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北韓仍在對抗首波COVID-19疫情之際，官方媒體17日報導，領導人金正恩與高階官員準備援助800個受不明腸道流行病感染的家庭。圖為14日北韓工廠進行消毒。（共同社）

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（中央社首爾17日綜合外電報導）北韓仍在對抗首波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，官方媒體今天報導，領導人金正恩與高階官員準備提供援助給800個受不明腸道流行病感染的家庭。

路透社報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發數週之後，北韓本週又通報目前面臨「急性腸道流行病」。北韓並未詳述流行病情況；不過，腸道指的是消化道。

北韓中央通信社（KCNA）報導：「官員…為（黃海南道）海州市（Haeju）和康翎郡（Kangryong）民眾準備藥品、食物和日常必需品，以提供治療流行病及穩定生活所需。」

南韓統一部官員昨天表示，首爾正在關注北韓的流行病情況，疑是霍亂或傷寒。

黃海南道為北韓主要農業區，在這波COVID-19疫情中，又爆發腸道流行病，引發長期糧食短缺疑慮。

北韓一直未公開COVID-19確診病例數，而以發燒人數作通報，可能是因為缺乏檢測能力。

北韓今天通報新增2萬3160人有發燒症狀，4月底以來累計超過458萬人；因染疫不治有73人。

北韓曾表示，逾99%發燒病患已復元，這波COVID-19疫情已顯示消退跡象；但世界衛生組織（WHO）對北韓本月初的說法表示懷疑，並相信北韓疫情是愈來愈嚴重。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110617