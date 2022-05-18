金正恩兩難：拉下臉求外援 或讓疫情失控動國本

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（中央社首爾18日綜合外電報導）擔任北韓領導人十餘年來，金正恩一直奉「自給自足」為執政圭臬，拒絕國際奧援，努力藉著國內策略來修補殘破的經濟。

但疑似是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疾病造成他 治下數以十萬計的人民感染後，金正恩也來到了關鍵的十字路口：是要拉下臉接受外援抗疫，還是要獨力扛下，忍受有可能出現的大量死亡，即便那可能會動搖他的政權。

南韓首爾慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul, 音譯）表示，「金正恩進退維谷，左右為難」，「若他接受西方或美國援助，就會撼動他一直以來堅守的自給自足立場，從而削弱民眾對他的信任」。

但什麼都不做，卻可能讓事情一發不可收拾。

自從上週坦承爆發疫情以來，北韓宣稱「爆炸性散布的發燒」已造成56死、150萬人患病。外界觀察家懷疑，多數的病例是由COVID-19引起。

北韓國營媒體宣稱的染病人數可能比實際低好幾倍。由於北韓缺乏足夠採檢，專家說，死亡可能大幅遭到低估，以避免社會動盪，重挫金正恩威信。

部分觀察家也表示，北韓在2600萬人口大多未接種疫苗且藥品短缺的情況下，其聲明的死亡人數很低。

南韓高麗大學教授南成旭（Nam Sung-Wook）認為，北韓明顯低報死亡人數，是為了捍衛金正恩威信，因為他正面臨十年統治中的「第一次、也是最大的危機」。

此外，首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）認為，北韓也在擔心藥品短缺，以及關閉邊境期間市面上食品與日用品已然告罄。

梁茂進將北韓目前的危機與1990年代造成北韓數十萬人死亡的大饑荒做連結，他說，「他們正面臨另一場「『艱苦長征』」。

金正恩先前曾拒絕聯合國COVAX分發計畫提供的數百萬劑疫苗，北韓承認疫情後，南韓和中國提出向北韓運送疫苗、藥品和其他醫療用品。美國表示支持國際援助，儘管目前沒有與北韓分享疫苗供應的計畫。

北韓儘管貧窮，卻總是極度的自豪，若現在接受外援，勢必會讓他們陷入難堪的境地。過去兩年間，金正恩面對疫情一再吹捧他的國家「牢不可破」，但14日他卻說他的國家面臨了「巨大的動盪」，官員們如今還得研究北韓唯一的重要盟友中國與其他國家是如何應對疫情。

高麗大學教授南成旭表示，金正恩最終可能希望收到中國的援助物資，而非南韓、美國或COVAX的協助。

南成旭說：「在北韓所謂的美帝和南韓幫助下克服『大動盪』會讓人難以忍受，因為這有損最高領導人的尊嚴。」

首爾北韓問題研究所（Institute of North Korean Studies）分析家徐宇錫（Seo Yu-Seok, 音譯）說，如果中國援助是以非正式、不公開的方式提供，北韓就只會接受中國援助，因為這是「民族自尊問題」。他說，中國可能認同這一點，因為中國認為援助是在與西方對抗時，加強夥伴關係的一種方式。

但南韓智庫「韓國統一研究院」（Korea Institute for National Unification）分析家趙韓範（Cho Han-bum, 音譯）表示，北韓可能尋求南韓援助，因為北韓質疑中國疫苗的有效性。他說，南韓經由兩韓陸地邊界運輸也會更快。

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專家們對北韓最需要什麼援助看法不一，一些人呼籲發送6000萬至7000萬劑疫苗，對其人民進行多次接種；也有人說，現在已來不及發放如此大量疫苗，北韓更需要的是退燒藥、採檢試劑、口罩與其他生活用品。

南韓嘉泉大學（Gachon University）預防醫學教授鄭在勛（Jung Jae-hun, 音譯）則說，現在想避免病毒在北韓未接種疫苗人口中擴散已不切實際，當前的目標應擺在提供有限的疫苗供應，以減少高危人口如長者與原本就有健康問題者死亡。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110518