北韓確診逼近400萬 主動詢問世衛變異株資訊
2022/6/4 17:31（6/4 17:49 更新）
韓媒報導，北韓所謂「發燒」病例已近400萬，外界普遍懷疑就是COVID-19病例。圖為消毒人員5月18日在平壤的動物園內作業。（共同社）
（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓韓國放送公社（KBS）今天報導，根據北韓官方數據，其所謂「發燒」病例已近400萬，外界普遍懷疑就是COVID-19病例。另傳出北韓已向世界衛生組織詢問變異株資訊。
北韓中央通信社（KCNA）援引國家緊急檢疫總部數據報導，自從4月下旬至本月3日，全國發燒患者已達399萬多人。
截至3日晚間6時，北韓過去24小時通報新增7萬9100起病例與1人死亡，另有8萬6000多名患者甫痊癒；全國累計71人病故，死亡率為0.002%。
美國之音（Voice of America）報導，北韓衛生部向世界衛生組織（WHO）提出關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株及其特徵的問題，世衛已予以回覆。
世衛駐北韓代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）也表示，世衛已和北韓分享COVID-19篩檢和定序的實驗室指南，以及線上培訓的資源。
他並說，世衛還分享了應對COVID-19的建議優先行動，以及提供一份口罩和手套等補給品的可部署清單，正待北韓當局回應。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1110604
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