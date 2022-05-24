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北韓稱疫情獲控制 改口主張不必接種疫苗

2022/5/24 13:53（5/24 15:25 更新）
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北韓官媒24日報導，境內COVID-19疫情呈穩定下降趨勢，認為疫情已獲控制。圖為6日平壤街頭民眾戴口罩防疫。（共同社）
北韓官媒24日報導，境內COVID-19疫情呈穩定下降趨勢，認為疫情已獲控制。圖為6日平壤街頭民眾戴口罩防疫。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）北韓官媒報導，境內COVID-19疫情呈穩定下降趨勢，認為疫情已獲控制；媒體對接種疫苗的立場也從先前「必須接種」改為「不必接種」，預期將不會接受南韓及美國政府的防疫支援。

北韓勞動黨黨報「勞動新聞」今天刊載報導稱，製藥公司目前正就變異病毒開發各種疫苗及治療劑，但能否適用於全世界範圍仍有待商榷，即使接種3劑疫苗仍有可能染疫。

北韓內閣媒體「民主朝鮮」23日刊載社論中也批評，從當前公衛危機來看，各國制藥公司開發的疫苗仍不足以保障穩定生活環境，意指世界各地仍持續出現大量突破感染案例，國際交通也無法完全恢復常態。

韓聯社報導指出，北韓媒體對COVID-19疫苗的立場隨境內疫情變化產生變化。勞動新聞17日報導稱「必須接種疫苗」，18日也強調「疫苗對重症患者治療非常有效」；南韓國家情報院將此視作北韓政府對疫苗立場的轉變，北韓先前堅稱COVID-19疫苗無效、沒有必要施打。

北韓在12日首次證實境內爆發COVID-19疫情，南韓、美國政府等都表示願意提供防疫支援，但北韓政府未予回應；韓聯社引述匿名人士報導，北韓16日已派遣3架高麗航空（Air Koryo）貨機前往中國瀋陽運回醫療補給，北韓駐俄羅斯大使申紅哲17日也與俄羅斯外交部討論防疫合作方案。

不過，在北韓政府透過封鎖國境、隔離等措施遏制疫情擴散後，北韓報導又重新開始質疑疫苗效力，以此推測，北韓當局更不可能接受南韓與美國等外部防疫支援提案。

據北韓緊急防疫司令部通報，20日新增發燒案例共21.9萬多例，21日為18.6萬多例，22日16.7萬多例，23日13.4萬多例，呈現「穩定下降」趨勢。北韓因缺乏篩檢設備，衛生當局僅以發燒人數通報，迄今未證實確診人數。（編輯：林憬屏）1110524

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