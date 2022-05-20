每天向觀眾報告疫情 北韓衛生官員柳永哲成抗疫熟面孔

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（中央社首爾20日綜合外電報導）這個星期每天上午9時30分，話聲輕柔的官員柳永哲會出現在北韓電視上，向觀眾報告發燒和新的死亡人數，並解釋COVID-19經確認在北韓爆發後，當局採取哪些措施阻止疫情蔓延。

過去鮮為人知的柳永哲（Ryu Yong Chol，音譯），已成為北韓對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的家喻戶曉人物，相當於美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）或南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）。

兩年多來，北韓關閉邊界並宣稱國內一起COVID-19病例也沒有，外界質疑這更反映出北韓諱莫如深的傳統，並非冠狀病毒真的不存在。

北韓從上週確認疫情首次爆發並宣布進入緊急狀態以來，當局已改變策略。平壤似乎借鑒了許多其他國家做法，開始發布有關病毒傳播的詳細數據以及如何避免感染的建議。

北韓中央通信社（KCNA）曾報導，柳永哲在北韓國家緊急防疫司令部工作，這顯然是為因應COVID-19疫情而成立的新機構。

就跟南韓防疫對策本部一樣，北韓國家緊急防疫司令部每天舉行簡報會，由柳永哲主持，但沒有記者提問。

柳永哲身穿西裝且戴著眼鏡，在素以控制嚴格、播報員和諂媚的軍事指揮官做作表演聞名的北韓電視節目中，他展現出睿智、中肯且不凡的特質。

柳永哲今天表示：「我們應加強對每一名感染者的控制和隔離，以徹底清除傳染病可能傳播的任何空間。」他呼籲「防堵漏洞」。

北韓宣布國內2500萬人口中，已有224萬1610人出現發燒症狀，並有65人死亡。北韓缺乏檢測能力，並未詳細說明這些人中有多少確診感染COVID-19。

外界對柳永哲知之甚少，包括他的醫學背景。在2017年7月北韓官媒一篇報導中，衛生部門一位同名的首長指控南韓「策劃對北韓領導人金正恩進行生化恐怖襲擊」。但南韓否認了這項指控。

負責處理北韓事務的南韓統一部一位官員表示，柳永哲過去曾擔任過該職位，但並不清楚他是否就是報導中提到的那個人。

位於首爾的北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）表示，北韓媒體在COVID-19問題上明顯開放的新策略，符合金正恩透過提高透明度和承認缺陷，以推動建立「正常國家」的作法。

梁茂進更說：「他還可以鼓勵人們通報出現症狀並共同努力控制疫情，公眾參與是控制疫情的關鍵。」

他指出：「這有一些宣傳方面的價值，因為這些數字跟其他地方的數字作比較，相對較低。」

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另一位南韓統一部官員表示，由於疫情緊迫，北韓可能已從其他國家汲取教訓，正在公布事實和數據，作為努力「動員一切可用手段」的一部分。

但梁茂進指出，北韓染疫死亡數似乎比其他地方低許多，而死亡人數被少報可能是為了避免政治麻煩。他還說：「公布死亡數字可能需要政治考量，因為死亡人數激增可能引發人們的恐懼和大眾不滿情緒。」（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110520