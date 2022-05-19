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北韓新增逾26萬例發燒1死 加速生產藥物與體溫計

2022/5/19 08:13（5/19 08:29 更新）
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北韓中央通信社19日報導，北韓通報新增26萬2270人出現發燒症狀和1人死亡。圖為平壤民眾赴藥局買藥。（共同社）
北韓中央通信社19日報導，北韓通報新增26萬2270人出現發燒症狀和1人死亡。圖為平壤民眾赴藥局買藥。（共同社）
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（中央社首爾19日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓首度證實發生COVID-19疫情後，通報新增26萬2270人出現發燒症狀和1人死亡，現正加緊生產藥物，以及消毒器和體溫計等醫療用品。

報導引用國家緊急防疫總部數據指出，截至昨晚，北韓至少有26萬2270人出現發燒症狀，死亡增加1人。

不過報導未詳細說明，這個擁有2500萬人口的孤立國家目前有多少人篩檢確診。

自上週首度宣布出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，北韓已通報197萬8230人有發燒症狀、63人死亡，並實施全國封鎖等嚴格防疫措施。

北韓議題專家分析，北韓醫療資源嚴重不足，目前通報案例都是稱「發燒案例」、而非「確診案例」，顯示北韓並無足夠的採檢量能、也沒有快篩劑。

北韓中央通信社報導，平壤和附近地區的工廠正大量增產藥物、體溫計和其他醫療用品，同時在全國各地增設隔離病房和強化消毒工作。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110519

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