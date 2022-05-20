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北韓發燒人數破200萬 當局仍稱抗疫已有良好成果

2022/5/20 09:03（5/20 09:51 更新）
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北韓有發燒症狀的人數突破200萬大關。圖為北韓軍人（左）在藥局為民眾提供藥品。（共同社）
北韓有發燒症狀的人數突破200萬大關。圖為北韓軍人（左）在藥局為民眾提供藥品。（共同社）
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（中央社首爾20日綜合外電報導）北韓有發燒症狀的人數突破200萬大關，不過當局今天表示，國家在對抗第一波證實的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情方面已經達到「良好成果」。

北韓官方媒體「北韓中央通信社」（KCNA）報導，境內通報新增26萬3370人有發燒症狀，另有2人病故；截至昨晚，發燒病例總計來到224萬起，包括65人病歿。報導並未提到有多少病例的冠狀病毒篩檢呈陽性反應。

儘管發燒病例總數突破200萬，但北韓稱農業活動不輟、工廠也持續運轉，還計劃替一位退役將軍舉行國葬。

北韓中央通信社說：「即使在最嚴格的緊急防疫形勢下，關鍵產業部門仍維持正常生產，大規模建設項目也絲毫沒有鬆懈。」

報導還說：「在這場正在進行的抗疫戰爭中，持續穩定傳出良好成果。」

不斷攀升的病例數和醫療資源及疫苗的缺乏，促使聯合國人權機構警告，北韓2500萬人民可能面臨「毀滅性」後果；世界衛生組織（WHO）官員也擔心疫情不受控制地傳播，可能導致更加致命的新變異病毒株出現。

北韓18日表示，國內疫情正出現「有利變化」；不過南韓官員認為，由於不清楚北韓計算發燒人數和COVID-19患者的方式，因此很難得出結論。

關注北韓事務的美國網站「北緯38度」（38 North）研究人員威廉斯（Martyn Williams）說，北韓政府通報的發燒病例數在平壤有所減少，在鄉下省分卻增加，無論是出於錯誤或是刻意操弄，都不太可能完全準確。

他在推特（Twitter）上說：「我不認為這些數字能代表確切的情況。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110520

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