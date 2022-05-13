資源能力及疫苗都缺 北韓COVID-19疫情恐成重大危機

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（中央社首爾13日綜合外電報導）北韓承認正在對抗「爆炸性」COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，此事引發各方擔憂，病毒有可能對這個衛生系統資源不足、檢測能力有限且沒有疫苗接種計劃的國家帶來毀滅性打擊。

全球陷入COVID-19疫情已兩年多，北韓12日證實出現最初感染病例，因此改採「最大緊急防疫制度」並實施全國封鎖。今天，北韓傳出第一個COVID-19死亡病例。

官方媒體迄未證實至今病例總數，但表示，自4月底以來，已有逾35萬人出現發燒症狀。

根據世界衛生組織（WHO），全球僅剩北韓與厄立垂亞（Eritrea）兩個國家尚未開始實施COVID-19疫苗接種計劃。

據報北韓因國際監測規定而迄未安排運送作業，以致疫苗全球取得機制（COVAX）將分配給北韓的疫苗數量刪減。平壤也拒絕中國提供疫苗。

至於北韓領導人金正恩是否接種過疫苗，報導中的最新評估在2021年7月，當時南韓情報機構說，並無跡象顯示他接種了疫苗。

北韓去年宣稱，已自行開發出聚合酶連鎖反應（PCR）設備來進行冠狀病毒檢測，俄羅斯則表示已交付少量檢測試劑給北韓。

不過北韓因其核武計劃受到嚴厲制裁，同時自2020年以來，一直維持嚴格的邊界封鎖，而阻斷了許多供應。

專家稱，截至目前的檢測速度顯示，北韓無法處理其所通報的有症狀病例數量。

WHO資料顯示，截至3月底，北韓2500萬人口中只有6萬4207人接受過COVID病毒檢測，所有結果均為陰性。

曾在北韓參與保健計畫的哈佛醫學院醫師朴基（音譯，Kee Park）說：「北韓每週檢測人數約為1400名，如果這是最大量能，他們每天最多可進行400次檢測，不足以檢測 35萬名有症狀的人。」

自疫情開始以來，北韓是否強制要求戴口罩並不清楚。有時能見到民眾戴著口罩，但某些動輒數萬人的大型政治活動，卻不用戴口罩。在12日的COVID疫情因應會議上，金正恩第一次戴上口罩。

根據去年12月發布的「2021全球衛生安全指數」（2021 Global Health Security Index），北韓在迅速回應和減緩疫情蔓延方面的能力，世界排名敬陪末座。

儘管北韓擁有為數甚多受過訓練的醫生，且有能力在面對緊急情況時迅速部署和組織工作人員，但北韓的醫療保健系統長期以來資源不足。

WHO在其2014-2019年國家合作策略（Country Cooperation Strategy）報告中稱，每個北韓村莊都有一、兩個診所或醫院，大部分縣級醫院都配備了X光設備，「雖然不一定都功能正常」。

南韓新提名的統一部長官權寧世（Kwon Young-se）12日在其確認聽證會上表示，據信北韓甚至缺乏止痛藥和消毒劑等最基本的醫療用品。

一位獨立的聯合國人權調查員3月間報告稱，北韓關閉邊界等防疫限制措施本可防止爆發大規模疫情，「雖然可能使比較全面的衛生情況付出相當代價」。

報告稱：「該國醫療保健系統受到一些長期問題困擾，包括對基礎設施、醫務人員、設備和藥品投資不足、電力供應不正常以及用水和衛生設施不夠完善。」

叛逃到南韓的北韓人士表示，疫情可能對北韓威權領導人構成政治挑戰。2016年脫北、現為南韓國會議員的前北韓外交官太永浩（Thae Yong-ho）說：「金正恩下令動員醫療儲備用品，這意味北韓現在將使用戰備物資，而一般醫院的藥品已經用完。」

2006年脫北的另一位南韓國會議員池成鎬（Ji Seong-ho）表示，病毒可能會迅速傳播，部分原因是北韓缺乏有效的醫療系統。

池成鎬在國會一次會議上說：「在傷寒爆發後的飢荒期間（1990年代），有大量民眾死亡。對北韓政權和北韓人民來說，那是一場噩夢。」（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110513