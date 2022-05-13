北韓證實首例染疫亡 35萬人發燒單日1.8萬例6死

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（中央社首爾13日綜合外電報導）北韓爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，官媒今天證實至少有1人染疫不治，同時約有35萬人出現發燒症狀，包括僅本月10日一天有此症狀的人數新增1萬8000人。

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，至少6名出現發燒症狀的患者不治，其中1人證實感染COVID-19變異株Omicron。

報導說，自4月底以來不明來源的發燒症狀「爆發擴散全國」，目前約有18萬7800人在隔離治療中。

報導還說，累計已有大約35萬人出現發燒症狀，包括10日新增1.8萬例。目前為止已有大約16萬2200人接受治療，但沒有說明多少人確診COVID-19。

北韓中央通信社指出，至少6名出現發燒症狀的患者不治，其中1人證實感染Omicron。

北韓昨天首度證實出現COVID-19疫情，稱是「國內最大緊急事件」，官方下令全國封鎖。官媒報導說病毒變異株Omicron已在首都平壤現蹤。

路透社報導，北韓領導人金正恩在宣布「重大國家緊急狀態」，下令全國12日封鎖後，10日曾視察抗疫指揮中心以了解情況和因應措施。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）12日表示，美國總統拜登政府目前沒有計畫提供北韓COVID-19疫苗。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110513