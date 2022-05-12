北韓爆疫情 北京：隨時準備提供幫助

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（中央社記者張淑伶北京12日電）北韓通報出現COVID-19病例後，中國外交部發言趙立堅今天說，中方隨時準備為北韓抗擊疫情全力提供支持和幫助。去年9月，北韓曾經拒絕COVAX配發的中國製科興疫苗。

澎湃新聞報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上回覆相關問題時說，中國與朝鮮（北韓）雙方有守望相助的優良傳統。疫情發生以來，朝方一直堅定支持中方抗疫，中方對此深表感謝。

他說，中方對朝方當前面臨的防疫形勢感同身受，「作為同志、鄰居和朋友，中方隨時準備為朝方抗擊疫情全力提供支持和幫助」。

不過，美媒華爾街日報去年9月1日報導，北韓拒絕了COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）配發的300萬劑中國製科興疫苗，理由是疫苗全球供應量有限，北韓方面要求將這些疫苗轉給受疫情影響嚴重的國家。

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓表示，已發現境內出現傳染力強的Omicron亞型變異株BA.2病例。這是北韓官方首度證實境內出現COVID-19病例。

北韓官媒報導說，北韓在遏阻疫情兩年多後，出現「重大國家緊急事件」。（編輯：楊昇儒）1110512