更多編輯台推薦新聞：
3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

北韓爆疫情 北京：隨時準備提供幫助

2022/5/12 17:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京12日電）北韓通報出現COVID-19病例後，中國外交部發言趙立堅今天說，中方隨時準備為北韓抗擊疫情全力提供支持和幫助。去年9月，北韓曾經拒絕COVAX配發的中國製科興疫苗。

澎湃新聞報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上回覆相關問題時說，中國與朝鮮（北韓）雙方有守望相助的優良傳統。疫情發生以來，朝方一直堅定支持中方抗疫，中方對此深表感謝。

他說，中方對朝方當前面臨的防疫形勢感同身受，「作為同志、鄰居和朋友，中方隨時準備為朝方抗擊疫情全力提供支持和幫助」。

不過，美媒華爾街日報去年9月1日報導，北韓拒絕了COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）配發的300萬劑中國製科興疫苗，理由是疫苗全球供應量有限，北韓方面要求將這些疫苗轉給受疫情影響嚴重的國家。

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓表示，已發現境內出現傳染力強的Omicron亞型變異株BA.2病例。這是北韓官方首度證實境內出現COVID-19病例。

北韓官媒報導說，北韓在遏阻疫情兩年多後，出現「重大國家緊急事件」。（編輯：楊昇儒）1110512

延伸閱讀
北韓爆首例COVID-19全國封鎖 金正恩下令最短時間根除官媒：北韓首度證實出現COVID-19病例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族