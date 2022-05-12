北韓證實COVID-19疫情 金正恩下令最短時間根除

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北韓12日正式證實境內出現COVID-19疫情，北韓領導人金正恩（後中）在緊急政治局會議上誓言「克服」疫情。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

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（中央社首爾12日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天誓言「克服」COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，宣告全國將實施「最大緊急」隔離檢疫控制機制來遏阻病毒。

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在緊急政治局會議上說：「目標是在最短的時間內根除源頭」。

法新社提到，北韓官媒報導說：「他向我們保證，由於人民的高度政治意識…我們必將克服這起緊急事件，在緊急隔離檢疫計畫中戰勝。」

路透社報導，北韓今天正式證實境內出現COVID-19疫情，在首都平壤發現患者感染傳染力強的Omicron亞型變異株BA.2。

官媒報導說：「這是國內最大緊急事件，在我們的緊急隔離前線出現漏洞，自2020年2月以來，原本過去2年3個月一直安全守著防線。」

報導說，平壤的人感染Omicron變異株，但未提供病例人數或可能的傳染源相關細節。

韓聯社報導，金正恩出席政治局會議，國家緊急防疫指揮部和相關單位在會上確認，對本月8日從平壤一起病例進行基因定序後發現感染BA.2。

總部設在南韓首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）昨天引述消息人士報導，平壤居民10日下午突然接獲命令，必須待在室內，據傳是發生「全國性問題」，北韓展開全國封鎖。

數週前，毗鄰北韓邊界的中國遼寧省和吉林省COVID-19病例激增後，北韓已暫停與中國間的陸路貿易。

據北韓新聞了解，這些命令可能是向全國民眾發布，但10日下午5時前後，仍可見到農民在坡州（Paju）附近的兩韓邊境耕作。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110512