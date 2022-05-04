北韓受糧食短缺所苦 動員上班族與勞工抗旱因應

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（中央社首爾4日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓上班族和工廠勞工被派往全國各地農業區，參與抗旱工作；北韓蒙受長期糧食短缺之苦，引發各界關切。

北韓領導人金正恩曾呼籲採取行動，改善COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和颱風造成糧食吃緊的情況，不過去年初的糧食短缺情況僅略微改善。

乾旱、洪災長期以來一直對缺乏灌溉系統與其他基礎設施的北韓構成季節性威脅，在國際制裁和貿易幾乎完全斷絕的情況下，任何嚴重的自然災害都可能削弱原已封閉的北韓經濟。

北韓執政共黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）表示，政府官員、企業員工、工廠工人與全國農民攜手，在易於發生乾旱的地區分配抽水設備並開發水資源。

截至目前，報導並未具體說明是否對環境構成任何損害，僅表示這些努力是為了因應持續的乾旱期，並未即將到來乾旱做好準備。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓氣象當局昨天警告，全國各地的乾旱天氣將持續到下週。

聯合國3月敦促北韓重新開放邊境，好讓援助人員和進口糧食進入北韓，並稱北韓日益孤立，可能讓許多人面臨飢餓。

北韓並未證實任何COVID-19病例，但年初短暫恢復與中國間的貿易前，曾關閉邊界並實施旅行限制。

世界糧食計劃署（World Food Program）估計，在疫情爆發前，已有1100萬人、或超過40%北韓人口營養不良，且需人道援助。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110504