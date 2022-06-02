北韓稱疫情緩和 WHO懷疑其實恐怕更嚴峻

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（中央社日內瓦/首爾2日綜合外電報導）北韓聲稱抗疫取得進展，世界衛生組織（WHO）對此表示懷疑，認為當地疫情更加嚴峻，沒有改善，不過缺乏可靠數據評估。

5月12日通報首起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例的北韓，上週表示疫情已獲控制，國營媒體報導病例數呈下降趨勢。北韓約兩週前通報單日新增逾39萬起發燒案例。

不過WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）對此提出質疑。

他告訴記者：「我們認為形勢變得更嚴峻，而不是好轉。」萊恩坦言，諱莫如深的極權國家北韓只提供非常有限訊息。

「目前我們還沒有辦法對當地實際情況進行適當的風險評估。」他說：「在沒有管道取得必要數據的情況下，要對世人提供適當分析，這非常、非常困難。」

平壤不曾直接證實COVID-19檢測陽性病例數。專家懷疑，政府把持的國營媒體低報數字，難以評估疫情規模。

萊恩說：「如何取得原始數據、掌握當地真實情況，都是實際問題。」他表示，WHO正與韓國和中國等鄰國合作，試圖對情況有更多了解。

與此同時，儘管北韓官方說法只提「發燒」案例，WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，北韓已經通報逾300萬起COVID-19疑似病例。

國營北韓中央通信社（KCNA）今天報導，過去24小時新增約9萬6000起「發燒案例」，連續第3天單日案例數低於10萬例，4月底至今累計通報380萬起案例。北韓今天沒有公布新增死亡數，截至上週累計通報69起死亡病例。

儘管北韓是舉世醫療體系最糟糕的國家之一，KCNA今天報導，逾95%通報案例已經痊癒。

北韓也拒絕WHO提供疫苗給其國民接種，約2500萬人口沒有人施打過疫苗。

WHO一再針對讓引發COVID-19的病毒到處擴散等問題提出警告，因為那將會使得病毒更可能發生突變，產生新的、可能更危險的變異珠。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110602