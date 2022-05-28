北韓疫情爆發不到3週 官媒：單日新增發燒人數首度降至10萬以下

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北韓爆發COVID-19疫情不到3週，官方媒體28日報導，國內單日新增發燒人數首度降至不到10萬人。圖為平壤民眾赴藥局買藥。（共同社）

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（中央社首爾28日綜合外電報導）在北韓首度確認國內爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不到3週後，官方媒體今天報導，國內單日新增發燒人數首度降至不到10萬人。

路透社報導，遭國際孤立的北韓本月宣布國家進入緊急狀態，並實施全國封鎖措施後，便一直加強對抗這波空前的COVID-19疫情；由於北韓缺乏疫苗、醫療用品及有糧食短缺問題，外界擔憂疫情可能會讓情勢更嚴峻。

北韓中央通信社（KCNA）援引國家緊急傳染病預防總部數據報導，相較10天前近40萬人，截至昨天晚間新增約8萬8520人出現發燒症狀。

北韓人口2500萬人，4月迄今發燒總人數攀升到336萬人。北韓中央通信社並未通報任何新增病歿人數。截至昨天病故人數為69人。

北韓尚未證實採檢冠狀病毒呈陽性結果的總人數，顯然缺乏篩檢工具。專家曾表示，官方宣布的數據恐怕遭到低估，很難評估北韓疫情的實際規模。

北韓官媒報導，為了對抗病毒，國家所有「部門和單位都處於最高警戒和動員狀態」，有關當局敦促進行「詳細、迅速且先進」的體檢和檢測。

北韓中央通信社補充表示：「已為封鎖措施和首都、邊境、海濱、沿岸、海上和空中關閉築起多道防護牆，要徹底檢查新病毒變異株的入侵。」

南韓和美國都曾表態願助北韓對抗疫情，包括提供疫苗，但平壤當局尚未做出回應。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110528