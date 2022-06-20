哥倫比亞誕生首位左翼總統裴卓 曾為游擊隊員力推大學教育免費

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哥倫比亞波哥大前市長裴卓（圖）在19日總統大選決選中擊敗地產大亨耶南德茲，將成該國史上第一位左翼總統。（圖取自facebook.com/gustavopetrourrego）

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（中央社哥倫比亞首都波哥大19日綜合外電報導）哥倫比亞前游擊隊成員裴卓今天在緊繃、難以預測結果的總統大選決選中，擊敗地產大亨耶南德茲，將成哥國史上第一位左翼總統。

法新社報導，截至目前已開出99%選票，62歲的波哥大前市長裴卓（Gustavo Petro）以無法翻盤的逾3個百分點領先77歲的耶南德茲，相當於多出約70萬票。兩人選前民調不分軒輊。

裴卓將接替極不受歡迎的保守派杜克（Ivan Duque），成為哥國史上第一位左翼總統。哥倫比亞憲法禁止杜克競選連任。

裴卓曾是哥國游擊隊團體M-19的成員，目前擔任參議員，他承諾透過大學教育免費、退休金改革及對沒有生產力的土地課徵重稅，以對抗社會不平等。

裴卓今天勝選後在推特（Twitter）推文說，這是「人民首度取得的勝利」。

裴卓說：「今天是人們歡慶的日子。讓我們慶祝人民首度取得的勝利。」

裴卓的部分政見讓部分投資人頗為吃驚，尤其是禁止從事新石油開發計畫這方面，不過他已承諾會尊重現有合約。

選舉結果出爐後，40歲民眾佛瑞洛（Alejandro Forero）在波哥大舉行的慶祝活動喜極而泣。

失業的他坐在輪椅上說：「終於，感謝天主。我知道他會成為一位好總統，他會幫助我們這些弱勢群體。一切會變得更好。」

這是裴卓第3度競選總統，如今勝選，是拉美國家近年來最新選出的進步派領導人。

裴卓的競選搭檔馬奎斯（Francia Marquez）是一名曾任女管家的單親媽媽，她將成為哥國第一位非裔女副總統。

裴卓的競選搭檔馬奎斯（圖）將成為哥倫比亞第一位非裔女副總統。（圖取自twitter.com/FranciaMarquezM）

48歲的保全瓦爾加斯（Pedro Vargas）說：「今天，我是為了女兒來投票，她兩週前剛滿15歲，她只要求一份禮物，就是要我把票投給裴卓。」

他說：「我希望這個人（裴卓）能實現我女兒的希望，她對他的承諾很有信心。」瓦爾加斯補充說，他從沒投過票。

裴卓也承諾將徹底執行2016年與前游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）達成的和平協議，並尋求與仍然活躍的左派叛軍「全國解放軍」（ELN）進行談判。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110620