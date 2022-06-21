厄瓜多抗議燃料飆漲第8天 民眾加入原民示威行列

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（中央社厄瓜多首都基多20日綜合外電報導）厄瓜多數以千計原住民和示威團體在首都基多（Quito）街頭的抗議活動今天進入第8天，他們不滿燃料飆漲，總統拉梭指控他們只是企圖製造「混亂」，想要他下台。

總統拉梭（Guillermo Lasso）將緊急狀態執行範圍擴大到6個省分，並在基多實施宵禁，試圖遏止示威活動，相關活動在全國封鎖道路，造成數以千萬計美元經濟損失，並導致數十人受傷。

原住民示威者徒步、騎摩托車，或擠在大卡車上展開和平遊行，從南部庫圖格拉瓜（Cutuglagua）地區向基多市中心前進；自19日以來，遊行人數一直逐步增加。

另外還有100名原住民，從北方進入基多市。

厄瓜多原住民聯盟（Conaie）主張發起這場抗議活動，是因為厄瓜多人的生活愈來愈無以為繼。1997年至2005年間，在這個強有力團體的推波助瀾下，厄瓜多有3位總統因此下台。

厄瓜多1770萬居民中，有超過100萬人是原住民，此外還有學生、工人和其他感受經濟壓力的民眾，也都加入了這波抗議活動。

警方表示，自抗議活動開始以來，已有63名人員在衝突中受傷，另有21人被短暫扣為人質；而人權觀察團體則通報說，有79人被捕，55名平民受傷。

石油生產國厄瓜多經濟早因通膨飆升而受創，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情更讓失業和貧困情況雪上加霜。

自2020年以來，燃料價格大幅上漲；柴油價格幾乎翻了一倍，從每加侖1美元漲至1.9美元，汽油從1.75美元漲至2.55美元。

原住民聯盟要求將柴油價格降至每加侖1.5美元，汽油則減至每加侖2.1美元，並希望控制糧食價格；他們也要求當局承諾，重新協商約400萬個家庭的個人銀行貸款。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110621