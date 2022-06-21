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拜登考慮削減對中關稅 傳下週G7峰會前不會有動作

2022/6/21 16:45
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）熟知內情人士表示，美國總統拜登（Joe Biden）考慮取消對多種中國商品的關稅來抑制通膨，但不太可能在下週七大工業國集團（G7）峰會前做出決定。

其中3名消息人士說，針對前總統川普（Donald Trump）對中國祭出懲罰性關稅，白宮官員17日跟拜登討論削減一些關稅的選項，包括可能大幅減少，但最終行動的規模尚未決定。

消息人士說，拜登幕僚正在斟酌川普時期對價值數千億美元的中國商品祭出的關稅，他們認為很多關稅都缺乏戰略價值。

白宮發言人表示，政府目標是讓關稅符合美國經濟與戰略優先目的、保護勞工利益和關鍵產業，同時又不會「不必要地提升美國人的成本」。

兩名消息人士表示，在重要幕僚對此議題激辯數週後，拜登傾向就關稅議題迅速行動，亟思在11月8日國會期中選舉前，利用一切籌碼來降低飆漲的通膨率。

拜登18日對記者說，他正在做決定。

一名政府高官告訴路透社：「對於這項議題正在加強溝通，但情況並非全面解除或不解除關稅二選一，戰略上必須合理。」

目前任職於遊說公司的美國前貿易官員塞庫塔（Margaret Cekuta）說，放寬關稅限制對通膨影響可能有限，而且可能得過8個月左右才能充分奏效。

塞庫塔表示：「從經濟角度來看，這麼做沒道理，但能幫助對抗高通膨的心理衝擊。」她還說，拜登政府正試圖分析哪些關稅項目對物價影響可能最大。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110621

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