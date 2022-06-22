日本參院大選在即 26名藝人與文化人籲年輕人投票

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本女演員長澤雅美、小泉今日子、男演員松重豐等26名藝人與文化人，自發呼籲年輕人在今年參議院大選踴躍投票的影片，今天起在網路影音平台公開。

日本參議院大選今天公告，各黨在7月10日投開票之前展開為期18天選戰。

日本共同社報導，這個以「VOICE PROJECT 投票是你的聲音」為題的影片，分成「演員版本」與「文化人版本」，長度各約5分多鐘。

影片一開始先聲明「這既不是廣告也不是政府文宣，這是基於我們自己的想法所錄製的影像」。

長澤雅美在影片中表示，「為了珍惜自己人生的一票就是投票權」；男演員室剛強調一票的份量說，「總之，一就是往上加，跟零有很大不同」。

日本電視台報導，男演員小栗旬等14人，上次於2021年10月眾議院大選前公開呼籲年輕人投票的影片，並在社群網站以主題標籤「我也會去投票」發文，受到不少人關注。

這次可說是繼眾議院大選後的2022年版呼籲年輕人投票影片，參與影片發聲的藝人與文化人也增長近一倍到26人。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110622