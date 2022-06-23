紐西蘭隨機砍人事件釀4傷 民眾合力制伏犯嫌

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（中央社威靈頓23日綜合外電報導）紐西蘭今天發生揮刀砍人事件，造成4人受傷，犯案男子則是遭旁觀者擊倒在地制伏。警方已在事發現場尋獲犯案用的廚房刀具。

美聯社報導，警方表示，這起發生在奧克蘭（Auckland）的攻擊事件屬隨機犯案，肇事者已遭逮捕。由於受害人性別、種族、年紀都不同，已經排除仇恨犯罪的可能。

警方表示，受害人的傷勢屬中度等級。

警方表示，揮刀男子發動攻擊後，當地民眾開始尾隨並包圍他，其中一人用拐杖將男子擊倒。警方說：「民眾表現十分英勇。」

警方表示，犯案男子被捕時手持大刀，因有多處中等程度傷勢而送醫。

警方說這起發生在墨雷灣（Murrays Bay）的揮刀事件前後約10分鐘。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz報導，事發當時一名正在遛狗的女士說，她看到一個身穿帽恤的男子衝上街，見人就砍。

她說持刀男子追趕一名17歲女孩，嚇得女孩尖叫起來，然後犯案男子「完全隨機地刺傷兩個人，事情發生得很快」。她說，犯案男子一度來到與她相隔僅20公尺的地方，「他試圖揮砍另一個女孩，但幸好她逃過一劫」。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110623