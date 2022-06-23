俄烏戰爭下迎沖繩戰役77週年 反戰聲浪更強烈

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本沖繩縣今天舉行紀念沖繩戰役77週年的追悼儀式，在俄羅斯持續入侵烏克蘭的背景下，沖繩縣知事玉城鄧尼祈願俄烏早日停戰；沖繩縣民的反戰聲浪也因俄烏戰爭而更加強烈。

日本沖繩縣在二次大戰尾聲爆發慘烈陸上戰役，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人，平均每4名沖繩縣民就有1人死亡。沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日定為「沖繩慰靈日」。

日本琉球新報報導，玉城今天在追悼儀式上發表和平宣言說，由於烏克蘭情勢加上77年前沖繩戰役的記憶，感到「非筆墨言詞所能形容的衝擊」。

玉城祈願俄烏早日停戰，他說，如今大家冀求的是國際社會相互合作、承認多元性及價值觀的不同，不是對立或分裂，而是相互尊重，藉由反覆對話共同謀求和平。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，時隔3年，今年才再有日本首相親自出席致詞。首相岸田文雄談到沖繩美軍基地負擔時說，日本政府深刻理解，也將為減輕沖繩基地負擔全力以赴。

不過，面對沖繩縣政府反對伴隨美軍普天間機場遷移的邊野古新基地建設的聲音，岸田並未直接提及相關事宜。

岸田還說：「我們今天享有的和平與繁榮，都是奠基在許多人失去寶貴生命及沖繩一路走來的苦難歷史上。」

TBS電視台提到，在烏克蘭持續遭受俄國入侵的背景下，今年慰靈日再度出現許多強烈反戰的聲音。經歷過沖繩戰役的80多歲長者說：「（烏克蘭）很可憐，希望世界和平。」

日本放送協會（NHK）報導，慰靈日一早就有罹難者遺族等人前往當年最後激戰地的糸滿市和平祈念公園，向刻有陣亡者姓名的「和平之礎」悼念並祈求和平。

往年約有5000人參加追悼儀式，但受到疫情影響，今年循前兩年前例縮小規模舉行。不過，沖繩縣政府睽違3年邀請岸田等來賓列席，今天有約300人參與。

由於沖繩戰役距今已77年，經歷過當年戰役的人士愈來愈少。截至2020年10月止，約9成沖繩縣民是在戰後出生。

除了戰爭記憶的傳承仍是課題之外，今年適逢沖繩回歸日本50週年，許多縣民在回歸前期待的「沒有（軍事）基地的和平之島」願望仍未實現，目前駐日美軍專用設施，有高達約7成都集中在沖繩縣。

富士新聞網報導，岸田致詞時除了悼念陣亡者，也坦承「雖然迎接沖繩回歸本土50週年，但目前依舊留有課題」。

每日新聞提到，在遺族向「和平之礎」雙手合十祈願和平時，許多人對包括俄國侵略烏克蘭在內的國際社會前景感到憂慮。

家住沖繩縣八重瀨町、83歲的前森誠光看著刻有兩個弟弟名字的石碑說，兩個弟弟當年分別是4歲和2歲，在美軍的槍林彈雨下罹難，「對目前的戰爭氛圍感到憂慮，我不希望再發生戰爭」。

有遺族談到俄國入侵烏克蘭時說，歷史一再重演，「人類無法認知自己的愚昧與自大」。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110623