倫敦汙水樣本驗出小兒麻痺症病毒 疑源自口服疫苗

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）和英國衛生官員今天表示，在倫敦的汙水樣本中發現了一種源自疫苗的小兒麻痺症病毒，已著手進一步分析。

英國並未發現小兒麻痺症感染病例，這種會造成肢體癱瘓的疾病早在20年前就已完全根除。

世衛發表聲明說，在倫敦的環境樣本中發現小兒麻痺症病毒，經檢驗證實為疫苗衍生株小兒麻痺症病毒第2型（VDPV2）。

聲明說，「必須特別指出的是，該病毒只是從環境樣本分離出」。聲明強調，「沒有發現相關病例」。

但世衛也警告，「任何地點、以及無論是小兒麻痺症病毒第幾型，都會對世界各地兒童構成威脅」。

數十年來，全球公衛大規模努力已讓小兒麻痺症近乎絕蹤。這是一種致殘且可能致命的病毒性疾病，主要影響5歲以下兒童。

1988年小兒麻痺症在125個國家流行，多達35萬例病例，此後全球病例減少了99%。

小兒麻痺症病毒野生株目前只存在於阿富汗和巴基斯坦，但一種含有少量弱化的活性病毒疫苗，仍偶爾會在其他地方造成傳染。

口服式的活性減毒疫苗（OPV）進入體內後，病毒能夠在腸道中有效率地複製，以便人體對其免疫，並可以經由糞便排出，使得接觸者也可以間接得到免疫的效果。不過，這些病毒通過糞便，再次回到環境中可能會發生變異，形成疫苗衍生性的小兒麻痺症病毒株，雖然不會傷害已接種疫苗的孩子，但可能會在衛生和疫苗接種率較低的地方造成傳染。

儘管用於製作疫苗的病毒株比野生株較弱化，但這種變異株恐導致未接種疫苗的人罹患嚴重疾病和癱瘓。

小兒麻痺症根除專家歐萊利（KathleneO'Reilly）今天警告，倫敦汙水樣本的發現顯示「小兒麻痺症病毒可能在當地傳播，最有可能在未接種疫苗的個體之間傳播」。

世衛呼籲全球逐步淘汰口服式的活性減毒疫苗，改用不活化小兒麻痺症疫苗（IPV）。

英國衛生局認為，病毒可能是由最近在海外接受口服活性減毒疫苗的人士帶到英國；英國自2004年以來已經停用口服活性減毒疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110623