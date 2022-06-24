厄瓜多抗議生活費飆漲 本週再添3死

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（中央社厄瓜多首都基多23日綜合外電報導）根據人權組織表示，厄瓜多首都警方今天發射催淚瓦斯，驅散試圖衝進國會的原住民抗議者，厄瓜多這場抗議生活費飆漲示威活動本週造成另外3人死亡。

根據人權組織聯盟（Alliance of Human Rights Organizations）數據，最新的死亡人數讓11天抗議活動的死亡總數達到6人，聯盟在本週一到週三間記錄到3人死亡。

當總統拉梭（Guillermo Lasso）因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而被隔離時，抗議民眾稍早贏得厄瓜多政府的讓步，允許抗議民眾進入一個象徵原住民奮鬥的文化中心，這個文化中心週末被警方霸佔。

一群由女性領導的原住民抗議者當天稍晚前往國會，但在發生暴力衝突後，被警方趕回。

警方發射催淚瓦斯，抗議者投擲石塊、煙火和汽油彈。

抗議領袖伊薩（Leonidas Iza）說：「這是一個非常不好的跡象，因為我們要求我們的群眾和平遊行。」

據估計，約有1萬4000名抗議者參加大規模的不滿示威，其中約1萬人在實施宵禁的基多抗議。

厄瓜多的24個省中有6個省處於緊急狀態。

抗議民眾的要求包括削減已經獲得補貼的燃料價格，燃料價格在近幾個月來大幅上漲，以及就業、食品價格控制，還有增加醫療保健和教育的公共支出。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110624