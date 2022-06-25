IMF下修美經濟成長預測 料可勉強避免衰退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天下修美國經濟成長預測，主因聯邦準備理事會（Fed）大幅升息讓需求降溫，但預估美國可以「勉強」避免衰退。

路透社報導，IMF在對美國經濟政策的年度評估中說，目前預測美國今年國內生產毛額（GDP）成長2.9%，低於最近在4月預估的3.7%。

至於明年，IMF將美國成長預測從2.3%下修至1.7%；目前預測2024年成長率將跌至0.8%。

IMF去年10月預測美國今年成長5.2%，但之後受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株和供應鏈之亂影響，復甦速度變慢。俄羅斯今年2月對烏克蘭開戰，促使燃料和食品價格飆漲，進一步將通貨膨脹推升至40年高位。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在記者會上說：「我們注意到有途徑可勉強避免美國衰退。」她指出，經濟展望充滿高度不確定性。

她說：「經濟持續從疫情中復甦，而俄羅斯入侵烏克蘭和中國防疫封鎖措施帶來的重大衝擊正在傷害經濟。進一步的負面衝擊將不可避免地使局勢更加困難。」

IMF西半球事務部門副主任喬克（Nigel Chalk）表示，如果衝擊夠大，可能會將美國推入衰退，但很可能短暫而輕微，失業率微幅上升，類似於2001年美國經濟衰退。他還說，強勁的美國儲蓄將有助支撐需求。

喬治艾娃表示，價格穩定對於保護美國收入和維持成長很重要，但在過程中對於消費者來說可能會「有些痛苦」。

她表示已與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）討論過，相信他們確實在致力降低通膨。

喬治艾娃也說，IMF認為削減美國過去5年施加的進口關稅有明顯益處，包括對中國商品的懲罰性關稅，以及對於鋼鋁、洗衣機和太陽能板的進口關稅。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110625