假澤倫斯基惡整JK羅琳 稱烏軍飛彈刻有索命咒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）英國知名作家JK羅琳遭到俄羅斯惡作劇雙人組戲弄，兩人假冒成烏克蘭總統澤倫斯基，建議她把筆下人物哈利波特額頭閃電疤痕改成烏克蘭國徽三叉戟，還稱烏軍飛彈刻有索命咒。

「華盛頓郵報」報導，俄羅斯網站本週出現一支影片，內容是JK羅琳（J.K. Rowling）坐在滿室陽光裡，似乎正與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通視訊電話，討論她的基金會如何幫助俄烏戰火下的烏克蘭兒童。

這支影片長12分鐘，撰寫「哈利波特」（Harry Potter）系列小說的JK羅琳開頭就說：「基於支持烏克蘭，我沒有在俄羅斯發展某些商業利益。」

與JK羅琳對話的聲音並未露臉，自稱是澤倫斯基。隨著對話進行，這個人提出的建議愈來愈怪異，告訴JK羅琳可以如何懲罰俄羅斯。

其中一項建議，是把小說人物哈利波特額上的閃電狀疤痕改成烏克蘭國徽，因為閃電形狀看起來很像字母Z，而Z在俄烏戰爭中已成支持俄國侵略的象徵符號。

JK羅琳回答：「我自己在社群媒體上做些什麼或許不錯，因為我想這會上新聞。」

假冒澤倫斯基的人一開始就稱讚JK羅琳，然後問她能否「要求俄羅斯人別讀妳寫的書」；他還提到一名參演哈利波特衍生電影「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）的俄籍演員，說既然已經來不及刪掉他的戲份，還可以用別的方式制裁他。

JK羅琳說：「我一定會談到這件事，看我們能做什麼。」

假澤倫斯基還提到JK羅琳透過「路摸思」（Lumos）基金會進行的捐贈和募款活動，這個慈善組織在烏克蘭幫助了孤苦無依的兒童。他說，那些錢會用來採購「大量武器和飛彈…以摧毀俄軍」，希望JK羅琳支持；她則說：「我們會照顧孩子，但我真的希望烏克蘭獲得所有需要的武器。」

假澤倫斯基還說，烏克蘭軍隊在飛彈上寫著Avada Kedavra，即「哈利波特」小說中的索命咒。

觀眾到了影片結尾都明白，與JK羅琳對話的人根本不是澤倫斯基，而是俄國惡作劇雙人組沃凡（Vovan）和雷克薩斯（Lexus），這兩人都支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

JK羅琳的發言人在寫給華郵的聲明中嚴斥這次「惹人厭」的惡作劇。

發言人說：「JK羅琳接到聯繫，要談她在烏克蘭的各種慈善工作，支持那些受當前區域衝突波及的兒童和家庭。這支經過剪輯的影片把對話扭曲了。」

沃凡和雷克薩斯的本名分別是庫茲涅佐夫（Vladimir Kuznetsov）和史托理亞洛夫（Aleksei Stolyarov），兩人出了名地喜歡惡搞名人。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他們自2014年以來戲弄過英國歌手艾爾頓強（Elton John）、美國前總統小布希（George W. Bush）、美國現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）、英國首相強生（Boris Johnson）、美國聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、英國哈利王子（Prince Harry）等。

沃凡和雷克薩斯2016年接受英國「衛報」（The Guardian）訪問時，否認他們的行為與克里姆林宮有關。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110625