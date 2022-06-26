厄瓜多經濟差民怨四起 總統面臨國會不信任投票

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（中央社厄瓜多首都基多25日綜合外電報導）厄瓜多原住民團體抗議燃料和生活開銷飆漲發起的全國性示威活動已持續近兩週，時而演變成暴力衝突，國會今天就總統拉梭的不信任案舉行聽證會。

反對派國會議員召開這場聽證會，調查他們所謂拉梭（Guillermo Lasso）在「嚴重政治危機和內部騷亂」中扮演的角色。在這13天的示威中，已有6名平民喪生，數十人受傷。

厄瓜多國會將進行投票，決定是否罷免一年前成為總統的保守派前銀行家拉梭，他確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，正在自我隔離。

不信任案是由左翼「希望聯盟」（Union for Hope）47名反對派議員所推動，拉梭在聽證會上將有機會於辯論中陳述自己的意見。

厄瓜多國會共137席，其中以反對派占多數，不信任案要獲得通過，必須有92名議員投下贊成票。國會的推特（Twitter）帳號寫道，137名國會議員中有135人參與聽證會。

辯論結束後，議員將有72小時的時間，做出將採取何種行動的決定。

如果他們投票推翻拉梭，副總統波雷洛（Alfredo Borrero）將暫時掌權，並舉行新的總統和國會選舉。

在國會進行不信任案辯論的同時，估計有1萬4000名抗議者參加全國性示威活動，抗議疫情打擊下的經濟困境。

示威群眾主要聚集在厄瓜多首都基多，約有一萬人參與，其中大多來自全國其他地區，他們手拿棍棒和盾牌，高舉標語，每天遊行抗議，高呼「拉梭下台」。

厄瓜多政府日前宣布24個省中的6個省進入緊急狀態，以降低這場抗議的規模與衝突。根據總統府發布的政令，拉梭今天宣布解除在國內實施的緊急狀態。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110626