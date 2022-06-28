北約若動克里米亞 俄前總統：將掀第3次世界大戰

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）今天有報導引述俄羅斯前總統麥維德夫的話說，若有北約成員國侵犯克里米亞半島，都可能相當於對俄羅斯宣戰，恐引發「第三次世界大戰」。

麥維德夫（Dmitry Medvedev）告訴俄羅斯新聞網站「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty）說：「對我們來說，克里米亞（Crimea）是俄羅斯的一部分，永遠都是，任何企圖侵犯克里米亞的情況，都是在對我國宣戰。」

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「如果這是北大西洋公約組織（NATO）成員國做的，這意味著（我們會）與整個北大西洋聯盟發生衝突，那將會是第三次世界大戰，一場徹底的災難。」

麥維德夫目前擔任俄羅斯聯邦安全會議副主席，他表示，如果芬蘭和瑞典加入北約，俄羅斯將加強邊境部署，並「準備採取報復措施」，當中可能包括「在它們門檻」設置伊斯坎德（Iskander）極音速飛彈。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110628