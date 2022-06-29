提防中國 日本擬在鹿兒島部署8架美軍無人偵察機

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）中國在日本西南群島及台灣周邊正擴大海空軍事活動，日本正計畫在鹿兒島的日本海上自衛隊鹿屋基地部署無人機部隊，將引進8架美軍MQ-9死神無人偵察機。

日本防衛大臣岸信夫今天在例行記者會被媒體問及中國軍艦動向時表示，6月12至26日之間，中國軍艦航行對馬海峽、津輕海峽、宗谷海峽，也航行伊豆群島周邊，幾乎是繞行日本列島一周。

岸信夫說，俄羅斯艦艇6月15至21日之間的航徑也雷同。中俄兩國想對日本誇耀其軍事存在感，是對日本的示威行動，日本防衛省密切關注其動向。

他還說，本月21至24日，中國軍艦航行在沖繩本島與宮古島以及與那國島和台灣之間。23、24日，中國的轟炸機、電偵機反覆飛航在沖繩本島與宮古島之間。根據台灣國防部公布的資訊顯示，同時間，有57架次中國軍機入侵台灣西南及東南空域。近年中國海空戰力在日本西南群島及台灣周邊海空域的軍事活動日益擴大。

日本為加強西南群島防衛，計畫在鹿兒島鹿屋市的日本海上自衛隊鹿屋基地，部署8架美軍MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人偵察機。部署及運用時間從今年7月以後開始，部署時間暫訂約一年。這將是美軍首度在日本自衛隊基地部署無人偵察機部隊。

岸信夫今天表示，目前正在籌備部署，今後美軍相關人員約150至200人將進駐，這包括機體操作員、整備員、後勤支援人員、醫療人員、憲兵、軍人和軍眷等。

他說，MQ-9死神無人機將在日本周邊海域進行偵察活動，起飛後立刻進入任務區，大半時間都在海洋上空。他期待鹿兒島當地民眾能理解有關MQ-9的部署計畫。

有關在鹿屋基地部署MQ-9無人機部隊計畫，防衛省政務官岩本剛人5月23日訪問鹿兒島縣及鹿屋市時，鹿屋市表示，6月將針對居民舉辦說明會。

日本防衛省九州防衛局主管1月27日造訪鹿屋市，對鹿屋市主管表示，為了加強美日同盟嚇阻力、應對能力，有必要提升美日同盟的警戒監視能力。

MQ-9死神是具備長滯空時程與一萬公尺以上高海拔監視能力的無人機。

日本境內目前已部署的無人機是美軍在三澤基地（青森縣）、橫田基地（東京都）運用的RQ-4全球鷹（Global Hawk）。（編輯：劉學源）1110628