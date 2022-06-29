王毅會歐盟使節 稱中歐非制度性對手而是夥伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北29日電）中國外交部長王毅昨天會見即將離任的歐盟駐中代表團長郁白時說，中歐雖有分歧，但非制度性對手，而是夥伴；報導引述郁白說，歐盟堅持一中政策，盼中國為俄烏停火發揮作用。

中新社報導，身兼中國國務委員的王毅在會見法國籍的郁白（Nicolas Chapuis）時說，中歐近年達成地理標誌協定、建立數位和綠色高層對話機制，完成中歐投資協定談判等重要成果。

不過王毅稱，中歐也存在一些分歧，不時影響雙邊關係發展，「關鍵是歐方要對中國的發展方向形成更為客觀和正確的認知」，中國將繼續堅持和平發展的道路，和高水準開放型經濟體制。「中歐是夥伴，不是對手，更不是制度性對手」。

王毅又說，目前世界進入動盪變革期，中歐作為世界上兩支重要力量，應加強對話溝通，維護夥伴關係的基本定位，求同存異、互利共贏，並維護多邊主義。他形容這是中歐的國際責任，也符合雙方根本和長遠利益。

郁白則說，歐中雖有分歧，但完全可以尋求共同利益，實現共贏。

他強調，歐盟和中國一樣，不願看到世界陷入集團對抗，願和中國在氣候變遷、COVID-19疫情和數位轉型等議題上合作。

郁白又強調，歐盟堅持一個中國原則，不會違背「一中」承諾。在俄烏戰爭議題上，他希望儘快停火止戰，也希望中國對此發揮積極作用。

郁白日前表示，歐盟和中國計劃在未來幾週內舉行2場高級別對話，希望涉及經濟、氣候、環境等議題。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐盟6月初已提名西班牙駐日本大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）出任新一任的駐中大使。

中歐關係近年出現考驗，雙方雖在2020年底完成「中歐投資協定」談判，但接著雙方因新疆人權問題相互制裁對方官員、議員，讓協定陷入停擺。今年4月，雙方雖舉行峰會，但對關鍵的俄烏戰爭議題沒有共識，峰會被歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）形容為「聾人對話」。（編輯：唐佩君）1110629