前幕僚爆川普瘋狂行徑 水門案記者：政治生涯告終

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）前白宮幕僚賀勤森今天在國會大廈遇襲案聽證會中爆料前總統川普瘋狂行徑，震驚各界，美國資深記者伍德華說，這足以結束川普的政治生涯。

曾任前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）助理的賀勤森（Cassidy Hutchinson）作證時表示，去年1月6日，當川普得知他將被載回白宮，而非前往國會大廈時，他車內對一名特勤人員大發雷霆，甚至從汽車後座把手伸到車前試圖搶方向盤。

揭發水門案的知名記者伍德華（Bob Woodward）與伯恩斯坦（Carl Bernstein）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，賀勤森這些「毀滅性」證詞為前總統川普寫下「政治訃聞」。

CNN主播布利澤（Wolf Blitzer）提到，伯恩斯坦曾多次表示，國會大廈暴動期間發生的事情，比水門事件還要糟糕。

伯恩斯坦說，倘若賀勤森所言無人反駁，那麼她揭露的便是自南北戰爭（Civil War）以來最大的一起陰謀、犯罪和煽動性行動。從來沒有一位總統涉及過今天在聽證會聽到的這類情事，包括因水門案醜聞而下台的尼克森（Richard Nixon）。

伍德華則說，賀勤森的證詞將川普描繪成一位精神狀態不穩定的總統。

他說，賀勤森說川普把手伸到車前試圖搶方向盤，疑似抓住一名特勤人員的脖子，這些證詞極具毀滅性。

伍德華認為，負責調查去年1月6日國會暴動案的特別委員會，已經為川普寫下政治訃聞。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110629