中國駐聯合國代表：堅決反對北約將觸角伸向亞太

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（中央社台北29日電）中國駐聯合國大使張軍日前表示，中國深為關切北約將公布的「戰略概念」政策意涵。北京堅決反對一些勢力鼓動北約將觸角進一步伸向亞太，或依托軍事同盟拼湊「亞太版北約」。

北約擬於29至30日在西班牙舉行的峰會公布一項戰略概念，預計涉及俄羅斯和中國構成的威脅。據中國常駐聯合國代表團官網28日的消息，張軍在安理會烏克蘭問題公開會的發言中，作了上述回應。

張軍表示，這次烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘：安全不可分割，迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。

他說，北約在冷戰後5次東擴，不僅未讓歐洲更安全，而且埋下衝突的種子，這個教訓值得反思。冷戰早已結束，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任，徹底摒棄基於集團對抗的冷戰思維，按照安全不可分割原則，致力於構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

他進一步指出，中國密切關注北約的戰略調整，深為關切北約所謂「戰略概念」文件的政策意涵。北約某些領導人口口聲聲別國帶來威脅，實際上恰恰是北約自己在世界各地製造麻煩。

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張軍表示，「我們敦促北約吸取教訓，不要以烏克蘭危機為藉口在世界範圍內挑動集團對抗，挑起『新冷戰』，不要在亞太地區尋找假想敵，人為製造矛盾與分裂」。

他並指出，堅決反對一些勢力鼓動北約把觸角進一步伸向亞太，或者依托軍事同盟拼湊「亞太版北約」。早已過時的冷戰劇本，絕不能在亞太重演，世界正在發生的動亂戰亂，絕不容在亞太發生。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110629