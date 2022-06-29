歐盟商定設氣候基金照顧環保弱勢者 金額談不攏

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（中央社盧森堡29日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）各國昨天徹夜商議出對抗氣候變遷的新措施，同意設立一個「社會氣候基金」，來照顧因作出環保努力而付出代價的企業及消費者，不過對於金額多寡仍有歧見。

成立社會氣候基金（Social Climate Fund）是歐盟執行委員會2021年7月所提計畫的關鍵內容，也是歐盟此次會議中的激辯主題。

設立這個特別基金有助於化解歐盟地區最弱勢家庭因環保所受到的價格上揚衝擊，也將挹注住房和道路運輸措施，以降低價格。

在與能源價格相關的通貨膨脹不斷上升的此時，對歐盟各國政府而言，設立這個基金極為敏感。

歐盟27國對此問題的歧見仍深，雖然原則同意設立此一基金，但對基金規模相持不下。

最初這個基金有意在2025至2032年間，提供歐盟支應的720億歐元（逾新台幣2.27兆元）以上資金。

不過荷蘭和德國等富裕國家主張縮小基金規模，並以創新為投入領域；但東歐國家主張擴大基金規模，以支應環保成本。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1110629