更多編輯台推薦新聞：
隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
馬糞海膽50年來2億顆剩5萬顆 NGO籲澎湖禁捕
首頁 / 國際

被控助納粹殺數千人 101歲集中營警衛判刑5年

2022/6/29 20:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布蘭登堡28日綜合外電報導）現年101歲、曾在德國納粹集中營擔任警衛的男子舒茲，被控是數千名囚犯遭到殺害的共犯，今天遭判處5年刑期，是被控在大屠殺期間犯下戰爭罪的最年長受審者。

法新社報導，舒茲（Josef Schuetz）被控在1942到1945年間，於位在柏林以北歐倫寧堡（Oranienburg）的薩克森豪森（Sachsenhausen）集中營擔任警衛期間涉嫌參與納粹大屠殺，謀殺至少3500人，遭判處有罪。

不過由於他年事已高，不太可能入獄服刑。

現居住在布蘭登堡邦（Brandenburg）的舒茲辯稱自己是無辜的，稱他「絕對沒做任何事」，甚至沒有在這處集中營工作過。

他昨天在審判結束時說：「我不知道我為什麼在這裡。」

但主審法官萊希特曼（Udo Lechtermann）表示，他確信舒茲曾在薩克森豪森工作，並「支持」在集中營犯下的暴行。

萊希特曼說：「整整3年來，你親眼目睹囚犯被折磨和殺害。由於你在集中營瞭望塔的位置，經常吸進火葬場排放的濃煙。任何試圖從集中營逃走的人都會被槍殺，所以每位警衛都屬主動參與謀殺。」

薩克森豪森集中營在1936到1945年之間關押過20多萬人，包括猶太人、羅姆人（Roma）、異議分子和同性戀者。

根據薩克森豪森紀念博物館的資料，在蘇聯部隊解放薩克森豪森集中營之前，有數萬名囚犯死於強迫勞動、謀殺、醫學實驗、飢餓或疾病。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族