不再反對瑞典芬蘭加入北約 土耳其要求引渡政敵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導）土耳其今天表示，將根據與瑞典和芬蘭達成的新協議，要求將33名「恐怖主義」嫌犯自這兩個北歐國家引渡回國。瑞典方面則說，執行這項協議將視土國提供的引渡資料而定。

這項協議為土國支持瑞、芬2國加入北大西洋公約組織（NATO）創造條件。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在今天北約峰會之前召開的緊急會談過後，改變了對瑞典和芬蘭加入北約的反對態度，以換取瑞、芬2國的書面安全保證。

土國方面立即對這項新協議進行考驗，司法部長博茲達（Bekir Bozdag）宣布，土國將要求引渡其所指稱的庫德族激進分子以及艾爾段指責曾參與2016年流產政變的集團成員。

媒體報導，博茲達說：「我們將在新協議架構下，要求將恐怖分子自有關國家引渡回來。」

他說，土國目前將分別要求芬蘭和瑞典將12名和21名嫌犯引渡回土國，這些嫌犯若不是非法的庫德工人黨（PKK）黨員，就是定居美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）領導團體的成員。

不過瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）今天表示，土國能否根據新協議增加引渡要求，將視土國當局提供的資料而定。

她告訴記者：「這要看我們從土耳其方面取得了什麼資料，我們仍將依據瑞典法律、國際法以及歐洲的相關公約來處理一切引渡案。」（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1110629