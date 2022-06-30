抑制通膨飆升 美聯準會主席：時間漸流失

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯準會主席鮑爾今天說，聯準會不會讓經濟進入「高通膨環境」，即使這意味著必須將利率調高到危及經濟成長的地步，強調聯準會將竭盡所能控制未來物價攀升。

路透社報導，鮑爾（Jerome Powell）在歐洲中央銀行（European Central Bank）年度論壇中說：「我們能維持在低通膨環境多久，現在時間逐漸流失…我們面臨的風險是，由於遭遇各種多樣的衝擊，大家開始過渡到高通膨環境，我們的工作正是在避免這種事發生，我們將避免這件事發生。」

鮑爾說，為了將通膨率壓低到聯準會設定的2%目標，將經濟成長放緩到比所需還慢的程度，雖然「會帶來風險」，但「我不認為這是較大的風險，比較嚴重的錯誤是無法恢復價格穩定」。

鮑爾出席歐洲央行在葡萄牙辛特拉（Sintra）舉辦的年度研討會，重申聯準會現在的指導政策原則：重新控制通膨是必要的，即使這代表必須將利率調升到讓經濟走向衰退的幅度，或者會導致失業率攀升。

預計今天出爐的新數據將顯示，5月的個人消費支出物價指數，仍維持在聯準會2%通膨目標的3倍以上。由於將通膨控制在2%的努力缺乏進展，聯準會本月升息0.75個百分點；決策者表示，他們準備在7月26日到27日的政策會議同意再度升息。

聯準會決策者現在認為，聯邦資金利率目標區間將在年底調升到3.4%，高於他們認為能開始長期控制經濟所需的程度 ，約是目前1.5%到1.75%目標區間的兩倍。

鮑爾說，美國經濟仍「相當強勁」，能因應信貸緊縮狀況，同時能避免讓經濟陷入衰退，或讓失業率大幅攀升。

但鮑爾說，高通膨狀態持續越久，要走到所謂的「軟著陸」這條路，就會變得「更具挑戰性」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110630